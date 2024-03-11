"Фонтанка": У России сменился главком ВМФ

Врио главкома Военно-морским флотом, как утверждает источник, стал Александр Моисеев"Фонтанка.ру" со ссылкой на свои источники пишет, что адмирал Александр Моисеев стал врио главнокомандующего Военно-морским флотом.
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