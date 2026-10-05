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Грипп 2026–2027: Почему все три вакцинных компонента поменяли и кто должен привиться в первую очередь?

Представьте: вы простудились, но врач говорит, что это не обычная простуда, а грипп — и притом не тот, с которым ваш организм уже когда-то боролся.

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