Эксперт Кондратьев рассказал о морском дроне ВСУ «Маричка»

Морской дрон ВСУ «Маричка», который перехватили российские военные, охарактеризовал для aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
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