В Белоруссии нерадивых аграриев отправят в армию

Global Look Press В Белоруссии нерадивых аграриев решили отправлять на военно-воспитательные сборы Антон Демидов В Белоруссии нерадивых работников, пьяниц и лодырей из числа участников уборочной кампании будут отправлять на военно-воспитательные сборы.
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