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В Белоруссии нерадивых аграриев отправят в армию

В Белоруссии нерадивых аграриев отправят в армию

Global Look Press В Белоруссии нерадивых аграриев решили отправлять на военно-воспитательные сборы Антон Демидов В Белоруссии нерадивых работников, пьяниц и лодырей из числа участников уборочной кампании будут отправлять на военно-воспитательные сборы.

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Комментарии
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Лев Добрый
ПРАВ ЛУКАШЕНКО, В СССР ЭТО БЫЛО ОТПРАВКА В ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий)!😜👈👀
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