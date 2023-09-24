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Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов

Перес сошел на Гран-при Японии после поломки двух антикрыльев и штрафа за 15 кругов

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес досрочно завершил Гран-при Японии. За 15 кругов Перес успел столкнуться с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и развернуть Кевина Магнуссена из «Хааса».

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