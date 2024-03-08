В Сириусе зацвело "свиное дерево" В Сириусе зацвело "свиное дерево" или эурия японская. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
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В Сириусе зацвело "свиное дерево" В Сириусе зацвело "свиное дерево" или эурия японская. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.