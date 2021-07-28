Самая Модная

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лисовский
    аФтор видно сам интересуется , вот и закинул статью . Могу ему подсказать , что максимального уровня сейчас нет . Я з...Какую максимальну...
  • елена куприянова
    Какая статья? Интригующее заглавие и его расшифровка. Но ответа на вопрос заглавия нет. Значит и статьи нет. Зачем вр...Какую максимальну...
  • Горыныч
    Найти кто это сделал, и на кол!В Подмосковье 2-л...

Предложение дня: запустить «женские» вагоны в метро

Предложение дня: запустить «женские» вагоны в метро

Придуман радикальный способ избавить женщин от домогательств В России следует запустить в метро «женские» вагоны, чтобы обезопасить женщин от домогательств, считает первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх