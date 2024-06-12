На клумбах Ноябрьска за лето высадят более 150 тысяч цветов

В Ноябрьске начали высаживать цветы. Работы идут на клумбах в сквере Геологов. А всего за лето на газонах площадью в 1,5 млн квадратных метров появятся более 150 тысяч цветов, сообщили в городской администрации.
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