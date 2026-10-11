Axiom Space подтвердила связь орбитальных вычислительных узлов и миграцию постквантового шифрования

Инженеры подтвердили устойчивую связь между узлами ARC и между ARC и наземной станцией. Это важный шаг к новой модели обработки данных: данные будут обрабатываться непосредственно на орбите, без передачи их целиком на Землю.
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