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Регионы России

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Axiom Space подтвердила связь орбитальных вычислительных узлов и миграцию постквантового шифрования

Axiom Space подтвердила связь орбитальных вычислительных узлов и миграцию постквантового шифрования

Инженеры подтвердили устойчивую связь между узлами ARC и между ARC и наземной станцией. Это важный шаг к новой модели обработки данных: данные будут обрабатываться непосредственно на орбите, без передачи их целиком на Землю.

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