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Глава МИД Венгрии: права закарпатских венгров будут учтены как условие вступления Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии: права закарпатских венгров будут учтены как условие вступления Украины в ЕС

Требования венгерского правительства, касающиеся возвращения прав проживающих на Закарпатье этнических венгров в полном объеме внесены в проект документа, содержащего переговорные рамки о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС).

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