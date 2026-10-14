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ФедералПресс

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Глава свердловских профсоюзов предложил поднять зарплаты мигрантам

Глава свердловских профсоюзов предложил поднять зарплаты мигрантам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября, ФедералПресс. Повысить зарплату мигрантам требует глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

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