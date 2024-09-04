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Обхаживает Россию. На Западе поняли, почему власти Монголии отказались арестовать Путина. Почему влияние Москвы на Улан-Батор лишь крепнет?

Обхаживает Россию. На Западе поняли, почему власти Монголии отказались арестовать Путина. Почему влияние Москвы на Улан-Батор лишь крепнет?

© РИА Новости Алексей Никольский2,3K прочтений Сегодня Отказ властей Монголии арестовать Владимира Путина во время его визита в Улан-Батор показывает, насколько велико влияние России в этой стране, пишет NZZ.

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