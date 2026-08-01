Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут забрать почти все ресурсы Украины

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут забрать почти все ресурсы Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Киевом о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов предоставляет американской стороне возможность получить широкий доступ к украинским природным ресурсам.

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