Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут забрать почти все ресурсы Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Киевом о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов предоставляет американской стороне возможность получить широкий доступ к украинским природным ресурсам.
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