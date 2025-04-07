Однодневный полис ОСАГО: новые возможности для водителей или лазейка для нарушителей? Ирина ВальковаС 7 апреля в России вступили в силу изменения, позволяющие автовладельцам приобретать полис ОСАГО сроком всего на одни сутки.
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