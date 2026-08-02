"Все кончено": В Берлине обсуждают отставку Мерца после осенних выборов

В немецких политических кругах все громче звучат прогнозы о скором конце канцлерства Фридриха Мерца.После провальной кадровой реформы и на фоне стремительного падения рейтингов партии влиятельные члены ХДС уже не верят, что их лидер сможет пережить земельные выборы в сентябре.
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