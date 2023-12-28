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Вьетнамский салат с курицей и рисовой лапшой

Быстрый, сытный и очень вкусный салат с рисовой лапшой и куриным филе по-вьетнамски. Количество порций: 6 Время приготовления: 30 Минут Для салата: Лапша рисовая — 150 грамм Огурец свежий — 1 штука Капуста китайская кочанная — 1/4 штука Морковь — 2 штуки Куриное филе запеченное — 300 грамм Лук ….

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