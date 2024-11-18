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Количество северокорейских солдат в России увеличилось до 100 тысяч - На страницах Bloomberg. Новый вброс от "западной разведки"

Количество северокорейских солдат в России увеличилось до 100 тысяч - На страницах Bloomberg. Новый вброс от "западной разведки"

Новый вброс от Запада: теперь мир уверяют в 100 тысячах северокорейских военных в России.Западная разведка считает, что в Россию могли перебросить до сотни тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

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