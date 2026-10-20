⚡️Российские военные на переходе морем в порт «Одесса» уничтожили сухогруз, доставлявший военные грузы на Украину Кроме того, в порту «Рени» поражены три сухогруза, которые разгружали имущество для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, сообщили в Минобороны России.
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