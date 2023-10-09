СМИ: глава МИД Китая принял в Пекине делегацию из США

Министр иностранных дел КНР Ван И 9 октября принял в Пекине делегацию Сената США (в нее вошли представители Республиканской и Демократической партий США) во главе с сенатором Чаком Шумером, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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