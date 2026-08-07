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В ОП предложили сократить рабочий день в РФ до шести часов из-за жары

В ОП предложили сократить рабочий день в РФ до шести часов из-за жары

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сокращать рабочий день до шести часов при аномальной жаре, если работодатель не может обеспечить комфортные условия труда, передает РИА Новости.

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