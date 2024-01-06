Андрей Рыбаков: ´Работы у нас будет много...´.

Отечественные нефтехимические производители в 2023 году фокусировались на обеспечении необходимой продукцией внутреннего рынка, эффективно развивая кооперационные межотраслевые связи и выстраивая политику сотрудничества с малым и средним бизнесом.
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