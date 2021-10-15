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Япония выразила протест из-за поездки вице-премьеров России на Итуруп

Япония выразила протест из-за поездки вице-премьеров России на Итуруп

Протест в связи с рабочей поездкой зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и зампредседателя правительства РФ Марата Хуснулина на Курильские острова выразила Япония.

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