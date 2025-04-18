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РАН: сотрудничество РФ и США по Марсу может предотвратить катастрофу на Земле

РАН: сотрудничество РФ и США по Марсу может предотвратить катастрофу на Земле

Взаимодействие России с Соединенными Штатами в области освоения Марса позволит человечеству получить "запасной аэродром" на красной планете в случае глобальной катастрофы на Земле, а также может ее предотвратить.

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