РАН: сотрудничество РФ и США по Марсу может предотвратить катастрофу на Земле

Взаимодействие России с Соединенными Штатами в области освоения Марса позволит человечеству получить "запасной аэродром" на красной планете в случае глобальной катастрофы на Земле, а также может ее предотвратить.
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