У берегов Кении найдено затонувшее 500 лет назад судно

Возле берегов Кении найдено затонувшее судно, которое, по мнению исследователей, могло быть частью флотилии португальского исследователя Васко да Гамы, совершившего 500 лет назад путешествие в Индийский океан.
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