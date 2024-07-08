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Кремль: Путин и Моди вечером 8 июля пообщаются неформально

Кремль: Путин и Моди вечером 8 июля пообщаются неформально

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вечером 8 июля. Лидеры двух стран пообщаются в неформальной обстановке, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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