Кремль: Путин и Моди вечером 8 июля пообщаются неформально

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вечером 8 июля. Лидеры двух стран пообщаются в неформальной обстановке, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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