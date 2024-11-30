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Роднина о допинг-делах Швентек и Валиевой: «Не знаю, как проводить тут параллели. Разные формы приема препарата, разные признания»

В августе польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на 1 месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности» со стороны спортсменки.

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