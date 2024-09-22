В Краснодарском крае частично ограничили движение поездов

В Тихорецке ограничено движение по железной дороге после взрыва, вызванного атакой беспилотников. В тоже время мэр города Евгений Голубь сообщил, что ограничения по движению по городу сняты, но распространяются на станицу Новорождественскую, в том числе ограничения касаются железной дороги.