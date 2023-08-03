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В космосе нашли звезду которая могла появиться до Большого Взрыва. Расчеты говорят, что она старше Вселенной на 800 млн лет

В космосе нашли звезду которая могла появиться до Большого Взрыва. Расчеты говорят, что она старше Вселенной на 800 млн лет

Всего в 190 световых годах от Земли расположена одна из самых странных из всех известных науке звезд.

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Комментарии
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Alex Немо
Что было первым - курица или куриное яйцо?  Откуда могла взяться звезда если не было вселенной?  Распил бюджета на псевдоученых продолжается ускоренными темпами.  Надеюсь что российские учёные к этому бреду отнесутся с подобающим неуважением.
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8 час.
ВВ
Василий Васечкин
Учёные околесицу несут и им за это ни чего не будет...
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5 час.

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