В космосе нашли звезду которая могла появиться до Большого Взрыва. Расчеты говорят, что она старше Вселенной на 800 млн лет

Alex Немо

Что было первым - курица или куриное яйцо? Откуда могла взяться звезда если не было вселенной? Распил бюджета на псевдоученых продолжается ускоренными темпами. Надеюсь что российские учёные к этому бреду отнесутся с подобающим неуважением.