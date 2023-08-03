В космосе нашли звезду которая могла появиться до Большого Взрыва. Расчеты говорят, что она старше Вселенной на 800 млн лет
Всего в 190 световых годах от Земли расположена одна из самых странных из всех известных науке звезд.
Комментарии
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Что было первым - курица или куриное яйцо?
Откуда могла взяться звезда если не было вселенной?
Распил бюджета на псевдоученых продолжается ускоренными темпами.
Надеюсь что российские учёные к этому бреду отнесутся с подобающим неуважением.
Учёные околесицу несут и им за это ни чего не будет...
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