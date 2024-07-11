Бельский: «БРИКС — эпицентр создания нового мира, где главенствуют прозрачность и подлинное партнерство»

Он также заявил, что будет следить за ключевыми выводами, которые будут сделаны на форуме Председатель ЗакСа Александр Бельский напомнил, что сегодня, 11 июля, Петербург принимает Парламентский форум БРИКС.
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