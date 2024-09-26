📹🏮Смешанная корабельная ударная группировка объединённых ВМФ России и Китая в составе большого противолодочного корабля пр.
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📹🏮Смешанная корабельная ударная группировка объединённых ВМФ России и Китая в составе большого противолодочного корабля пр.