Сначала Галлахер из Ватикана, потом Globemaster III из США: зачастили в Москву Продолжается дискуссия о том, кто именно прибыл сегодня в Москву военно-транспортным самол.
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Сначала Галлахер из Ватикана, потом Globemaster III из США: зачастили в Москву Продолжается дискуссия о том, кто именно прибыл сегодня в Москву военно-транспортным самол.
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