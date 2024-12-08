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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Ряды Бобруйского районного отделения Белорусской партии ´Белая Русь´ пополнили новые члены.

Ряды Бобруйского районного отделения Белорусской партии ´Белая Русь´ пополнили новые члены.

Сегодня в ряды партии вступили работники различных организаций района.Вручая билеты единомышленникам, председатель Совета Бобруйского районного отделения Белорусской партии ´Белая Русь´ Ирина Старовойтова отметила:- Очень отрадно, что наши ряды постоянно пополняются - партия объединяет неравнодушных людей, трудолюбивых и инициативных, которые следу .

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