Ряды Бобруйского районного отделения Белорусской партии ´Белая Русь´ пополнили новые члены.

Сегодня в ряды партии вступили работники различных организаций района.Вручая билеты единомышленникам, председатель Совета Бобруйского районного отделения Белорусской партии ´Белая Русь´ Ирина Старовойтова отметила:- Очень отрадно, что наши ряды постоянно пополняются - партия объединяет неравнодушных людей, трудолюбивых и инициативных, которые следу .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии