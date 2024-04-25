Виктория Боня колко отреагировала на смерть блогера Лены Миро, не раз писавшей об экс-участнице «Дом-2» сплетни: «По доброте душевной…»

Виктория Боня не раз становилась главным героем статей скандально-известного блогера Лены Миро. По словам экс-участницы «Дом-2», Мироненко часто оскорбляла её достоинство, «проходила» по личной жизни, а также осуждала внешность.
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