В Башкортостане состоялась встреча молодых сотрудников полиции с участниками специальной военной операции и социальным координатором филиала Государственного фонда «Защитники Отечества»

В Управлении МВД России по городу Стерлитамаку состоялся открытый разговор молодых сотрудников полиции с участниками специальной военной операции и социальным координатором филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан в городе Стерлитамаке.