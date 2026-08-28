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Происшествия

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В Башкортостане состоялась встреча молодых сотрудников полиции с участниками специальной военной операции и социальным координатором филиала Государственного фонда «Защитники Отечества»

В Управлении МВД России по городу Стерлитамаку состоялся открытый разговор молодых сотрудников полиции с участниками специальной военной операции и социальным координатором филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан в городе Стерлитамаке.

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