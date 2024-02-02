Дроны, которые бомбят российские города, собираются украинскими «туристами» в нашей стране Дроны враждебных России государств бомбят нас практически ежедневно, начиная с удара по Кремлю, который был произведен 2 мая прошлого года.
Эксперт: «Большинство атак беспилотниками осуществляются с российской территории»
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Постарел наш шкипер - раньше вместо парусов на рее развешивал, а сейчас только как картину, на стенку пытается пристроить...
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6 час.
Александр
Свободная пресса Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию в за рубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей.
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5 час.
НШ
Наталия Шефер
СМЕРШ, где СМЕРШ????
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1 час.
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