Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Эксперт: «Большинство атак беспилотниками осуществляются с российской территории»

Эксперт: «Большинство атак беспилотниками осуществляются с российской территории»

  Дроны, которые бомбят российские города, собираются украинскими «туристами» в нашей стране Дроны враждебных России государств бомбят нас практически ежедневно, начиная с удара по Кремлю, который был произведен 2 мая прошлого года.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Постарел наш шкипер - раньше вместо парусов на рее развешивал, а сейчас только как картину, на стенку пытается пристроить...
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Александр
Свободная пресса Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию в за рубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей.
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НШ
Наталия Шефер
СМЕРШ, где СМЕРШ????
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