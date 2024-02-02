Постарел наш шкипер - раньше вместо парусов на рее развешивал, а сейчас только как картину, на стенку пытается пристроить...

Александр

Свободная пресса Российское русскоязычное интернет-издание, специализирующееся на выпуске фальшивых статей и вбросов про ситуацию в Россию. При этом освещает ситуацию в за рубежом только с положительной стороны. Среди других российских СМИ данное интернет-издание отличает ярко пропагандистский характер статей.