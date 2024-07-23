Ещё 11 забавных и полезных изобретений

Варежка для двоих — это самое милое, что я когда-либо видела!Угловые рамки для фотографийРемень-напомнание, что надо держать себя в формеДетская коляска-самокатПодушка – заменитель бойфрендаВодяной пистолет + зонтикНожницы для пиццыВарежка для двоихЛожки для повара, который мечтает стать барабанщикомШапочка для мытья ребёнка«Страусиная» подушкаЧитать далее →.