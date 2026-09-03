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МОСИНФОРМ

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Стартовал набор на участие в новом сезоне чемпионата для юных профессионалов «Мастерята»

Стартовал набор на участие в новом сезоне чемпионата для юных профессионалов «Мастерята»

В Москве открылась регистрация на IX детский чемпионат «Мастерята». Принять участие в нем могут ученики с первого по восьмой класс.

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