Сотни миллионов долларов на охрану. Кого на самом деле боятся Зеленский и его силовики после подписания мира?

Украинские депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает обеспечение государственной охраной членов Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны, если они исполняли свои полномочия во время войны.
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