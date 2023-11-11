Одно простое правило перед сном позволит забыть о недосыпе

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал о главной причине, которая мешает человеку быстро заснуть. В течение дня мы можем переволноваться и пережить эмоциональное возбуждение по ряду причин – после этого уйти домой и попытаться безуспешно заснуть.