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Царьград

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Как вытянуть всю "химию" из магазинной курицы: Есть простой способ

Как вытянуть всю "химию" из магазинной курицы: Есть простой способ

Как вытянуть всю фосфатную "химию" из магазинной курицы? Есть простой способ: перед приготовлением птицу предлагают замочить в особом растворе.

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