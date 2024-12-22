"Раковая опухоль на теле страны": Турция получила рычаги влияния в России. Жить будет по нормам шариата?

Иван Щукин

"Вожди" этих партий определяет кто у них будет "членами", ну и конечно сколько этот будущий "член" отстегнёт "вождю"! Просто народу надо думать за кого голосует и не важно какая это партия! Надо требовать чтоб голосовали за конкретного человека, а не за фикцию (партию)!