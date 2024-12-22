Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Раковая опухоль на теле страны": Турция получила рычаги влияния в России. Жить будет по нормам шариата?

Турция получила рычаги влияния в России, на которые пока мало кто обращает внимание. Лоббисты продвигают на нашей территории нормы шариата и поддерживают экстремистские, террористические течения.

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Комментарии
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людмила михайлик
Наши мужчины тоже многоженцы, бросают семьи и детей и алименты не платят,это натура мужчин
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10 час.
Иван Щукин
&quot;Вожди&quot; этих партий определяет кто у них будет &quot;членами&quot;, ну и конечно сколько этот будущий &quot;член&quot; отстегнёт &quot;вождю&quot;! Просто народу надо думать за кого голосует и не важно какая это партия! Надо требовать чтоб голосовали за конкретного человека, а не за фикцию (партию)!
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6 час.
Виктор Мурашов
От народа ничего не зависит. Во всем виновата власть. Как они себя поставят, так и будет.
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3 час.

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