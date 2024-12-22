Турция получила рычаги влияния в России, на которые пока мало кто обращает внимание. Лоббисты продвигают на нашей территории нормы шариата и поддерживают экстремистские, террористические течения.
"Раковая опухоль на теле страны": Турция получила рычаги влияния в России. Жить будет по нормам шариата?
Комментарии
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людмила михайлик
Наши мужчины тоже многоженцы, бросают семьи и детей и алименты не платят,это натура мужчин
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10 час.
Иван Щукин
"Вожди" этих партий определяет кто у них будет "членами", ну и конечно сколько этот будущий "член" отстегнёт "вождю"! Просто народу надо думать за кого голосует и не важно какая это партия! Надо требовать чтоб голосовали за конкретного человека, а не за фикцию (партию)!
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6 час.
Виктор Мурашов
От народа ничего не зависит. Во всем виновата власть. Как они себя поставят, так и будет.
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3 час.
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