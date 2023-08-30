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Марат Хуснутдинов: «СКА готов. К первому матчу подойдем на 100 процентов»

– У нас собраны профессионалы в тренерском и медицинском штабе. Все прекрасно понимают, как надо подготовиться, как нужно перейти с нагрузок к играм.

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