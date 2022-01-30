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В Челябинске нашли автомобилиста, напавшего на водителя троллейбуса

В Челябинске нашли автомобилиста, напавшего на водителя троллейбуса

45-летний хулиган ждет меры пресечения. На что рассчитывал агрессивный водитель легковушки, нападая с кулаками на водителя общественного транспорта, непонятно.

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