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Жилье перед покупкой за счет маткапитала будут проверять на пригодность

Жилье перед покупкой за счет маткапитала будут проверять на пригодность

Это необходимо для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала Жилье, которое приобретается за счет средств материнского капитала, будет проходить обязательную оценку на пригодность для проживания, пишет "Парламентская газета".

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