Жилье перед покупкой за счет маткапитала будут проверять на пригодность

Это необходимо для заслона на пути недобросовестного распоряжения средствами маткапитала Жилье, которое приобретается за счет средств материнского капитала, будет проходить обязательную оценку на пригодность для проживания, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии