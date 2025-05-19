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  • Buster
    Кажись пришла пора пиздануть Орешником по всему этому пидрильнику !!!!"Россия покажется...
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Охота на "глаза" ВСУ

Охота на "глаза" ВСУ

Кадры применения FPV-дронов ВС РФ для уничтожения дронов-разведчиков ВСУ.Когда-то противник серьезно опережал нас в этом вопросе, активно сбивая наши "глаза", которые использовались для разведки и корректировки ударов своими FPV-дронами.

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