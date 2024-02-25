Социальные движения, флэшмобы: Как зарабатывает 28 миллионов долларов в год 10-летняя Настя Радзинская, которой врачи поставили диагноз ДЦП

Эта маленькая девочка может позволить себе всё, чего только не пожелает. Её знают дети всего мира, она к своим 10 годам успела побывать в десятках разных стран, а по уровню доходов Настя Радзинская способна конкурировать с богатейшими людьми планеты.
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