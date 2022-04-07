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Если зенитовских бразильцев посадить на скамейку, то они могут и ультиматум объявить, - эксперт

Если зенитовских бразильцев посадить на скамейку, то они могут и ультиматум объявить, - эксперт

Экс-футболист московского «Динамо» и сборной России Сергей Кирьяков, который сейчас в качестве главного тренера возглавляет клуб ФНЛ-2 «Ленинградец», прокомментировал игру зенитовских бразильцев.

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