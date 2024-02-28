Матвиенко: Лебедев останется в истории судебной системы России

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев останется в истории судебной системы России и войдет в число ведущих юристов нашей страны, заявила 28 февраля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Лебедевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве.