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Матвиенко: Лебедев останется в истории судебной системы России

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев останется в истории судебной системы России и войдет в число ведущих юристов нашей страны, заявила 28 февраля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с Лебедевым в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

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