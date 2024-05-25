YouTube вернулся к раскритикованному редизайну своего сайта

Сейчас он доступен в ограниченном режиме.YouTube вернул раскритикованный редизайн. Изначально представленный в середине апреля, новый макет перемещает название видео, его описание и комментарии в боковое меню, а рекомендации видео с более крупными миниатюрами и заголовками размещает прямо под просматриваемым роликом.