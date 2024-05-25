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YouTube вернулся к раскритикованному редизайну своего сайта

YouTube вернулся к раскритикованному редизайну своего сайта

Сейчас он доступен в ограниченном режиме.YouTube вернул раскритикованный редизайн. Изначально представленный в середине апреля, новый макет перемещает название видео, его описание и комментарии в боковое меню, а рекомендации видео с более крупными миниатюрами и заголовками размещает прямо под просматриваемым роликом.

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