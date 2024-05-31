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Что такое цифровой рубль и зачем он нужен? Замысел глобалистов или борьба с криптовалютой? Разбор темы на фактах и логике

Что такое цифровой рубль и зачем он нужен? Замысел глобалистов или борьба с криптовалютой? Разбор темы на фактах и логике

В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. ➡️ Уже в августе документ вступил в силу и банки начали тестировать цифровой рубль на реальных клиентах.

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